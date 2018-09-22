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22-летний парень попал под поезд в Минске и остался жив

22 сентября 2018 06:40
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Новости Беларуси. Вечером 14 сентября в Минске нетрезвый мужчина попал под поезд и остался жив.  

По сведениям ГУВД Мингорисполкома, инцидент произошёл на остановочном пункте «Институт Культуры». 22-летний минчанин стоял в железнодорожной колее, когда по рельсам двигался грузовой поезд Орша – Минск.  

Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение. Молодой человек на сигналы не реагировал, а поезду не хватило дистанции, чтобы вовремя остановиться. Произошло столкновение.  

Гражданин получил закрытую ЧМТ лёгкой степени, многочисленные ссадины лица и лобной области справа, ссадины в лопаточной и поясничной областях. Пострадавшего доставили в медучреждение.  

Как пояснил пациент, в тот день он шёл с работы, выпив около 200 граммов водки. В результате опьянения парень потерял ориентацию в пространстве и не осознавал, что стоит на путях.  

Летом 2018 года под Бобруйском мужчина уснул на рельсах.  

Разбудить спавшего не смог даже проехавший над ним тяговый подвижной состав с 30 вагонами – здесь подробности.  

# Белорусская железная дорога # происшествия

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