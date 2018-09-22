22-летний парень попал под поезд в Минске и остался жив

Новости Беларуси. Вечером 14 сентября в Минске нетрезвый мужчина попал под поезд и остался жив.

По сведениям ГУВД Мингорисполкома, инцидент произошёл на остановочном пункте «Институт Культуры». 22-летний минчанин стоял в железнодорожной колее, когда по рельсам двигался грузовой поезд Орша – Минск.

Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение. Молодой человек на сигналы не реагировал, а поезду не хватило дистанции, чтобы вовремя остановиться. Произошло столкновение.

Гражданин получил закрытую ЧМТ лёгкой степени, многочисленные ссадины лица и лобной области справа, ссадины в лопаточной и поясничной областях. Пострадавшего доставили в медучреждение.

Как пояснил пациент, в тот день он шёл с работы, выпив около 200 граммов водки. В результате опьянения парень потерял ориентацию в пространстве и не осознавал, что стоит на путях.

Летом 2018 года под Бобруйском мужчина уснул на рельсах.