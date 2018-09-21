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В Минске задержали серийного карманника

21 сентября 2018 21:03
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Новости Беларуси. О краже кошелька в Центральное РУВД обратилась местная жительница, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В ходе розыска сотрудники милиции установили личность гражданина, который совершил данное правонарушение. Им оказался ранее неоднократно судимый неработающий 35-летний минчанин.

В Минске задержали серийного карманника-1

Елена Свиридова, официальный представитель Центрального РУВД:
Сотрудниками милиции было установлено, что хищение кошелька было совершено в метрополитене. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Кража». Санкции данной части статьи предусматривают наказание до трех лет лишения свободы.

Также установлена причастность данного мужчины к совершению серии аналогичных краж на территории других районов.

# Кража # происшествия # Елена Свиридова # Фотофакт

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