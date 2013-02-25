Новости Беларуси. Автомат Калашникова, пулемет Горюнова, обрез и даже штык-нож к оружию времен Великой Отечественной. Целый арсенал был обнаружен в одном из домов деревни Потаповка Буда-Кошелевского района. Опасную коллекцию хозяин, 46-летний ранее судимый сельчанин, хранил в подвале.

Мужчина работал строителем в России. Там же год назад он был привлечен к уголовной ответственности за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Георгий Евчар, заместитель начальника пресс-службы МВД Беларуси:

По внешнему виду автомата и пулемета можно сказать, что оружие не способно произвести выстрел, потому что имеются распилы на стволе.

Не исключено, что данное раритетное оружие могло бы быть украдено из музеев либо каких-нибудь школьных выставок о войне. Эта версия сейчас плотно отрабатывается. Она имеет право на жизнь. По словам задержанного, оружие он приобрел у своего знакомого. Тем не менее, по факту назначена экспертиза, по заключению которой, если оружие будет признано пригодным для производства выстрела, будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.