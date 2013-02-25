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Первые подтопления подворий зарегистрированы в Житковичском районе Гомельской области

25 февраля 2013 07:28
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Новости Беларуси. Первые подтопления подворий зарегистрированы в Житковичском районе Гомельской области. По последним данным, уровень воды в реке Припять у гидропоста деревни Черничи составил около пяти метров. До опасного значения, при котором начинается подтопление жилых территорий, остается 2 см.

Из-за подъема реки Птичь остается подтопленным участок автодороги Лучицы – Хвойня в Петриковском районе. На данный момент проезд по ней возможен только транспортом повышенной проходимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации МЧС, ситуация под контролем, проводится ежедневный мониторинг обстановки.

# происшествия # Паводки в Беларуси

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