Новости Беларуси. Первые подтопления подворий зарегистрированы в Житковичском районе Гомельской области. По последним данным, уровень воды в реке Припять у гидропоста деревни Черничи составил около пяти метров. До опасного значения, при котором начинается подтопление жилых территорий, остается 2 см.

Из-за подъема реки Птичь остается подтопленным участок автодороги Лучицы – Хвойня в Петриковском районе. На данный момент проезд по ней возможен только транспортом повышенной проходимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации МЧС, ситуация под контролем, проводится ежедневный мониторинг обстановки.