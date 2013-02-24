20-летний солдат-срочник из Дагестана повесился на ремне в московской части

Новости России. 20-летний солдат, проходивший срочную службу, найден повешенным в кузове армейского «КамАЗа». Трагедия произошла накануне на территории одной из частей Внутренних войск в Москве.

Тело рядового обнаружили сослуживцы. Предположительно, он покончил жизнь самоубийством, повесившись на брючном ремне.

Погибший был водителем грузовика, в котором его и нашли. Уточняется, что при солдате не было найдено предсмертной записки. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.



Напомним, в ноябре минувшего года в Беларуси по трагической случайности погиб солдат-срочник. В одной из воинских частей в Барановичах солдат получил травмы, несовместимые с жизнью, в результате ремонта заправочной станции на территории воинской части: на него упала бетонная плита. Как сообщили в Министерстве обороны, несчастный случай произошел при демонтаже крыши.