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20-летний солдат-срочник из Дагестана повесился на ремне в московской части

24 февраля 2013 16:34
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Новости России. 20-летний солдат, проходивший срочную службу, найден повешенным в кузове армейского «КамАЗа». Трагедия произошла накануне на территории одной из частей Внутренних войск в Москве.

Тело рядового обнаружили сослуживцы. Предположительно, он покончил жизнь самоубийством, повесившись на брючном ремне.

Погибший был водителем грузовика, в котором его и нашли. Уточняется, что при солдате не было найдено предсмертной записки. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.  

Напомним, в ноябре минувшего года в Беларуси по трагической случайности погиб солдат-срочник. В одной из воинских частей в Барановичах солдат получил травмы, несовместимые с жизнью, в результате ремонта заправочной станции на территории воинской части: на него упала бетонная плита. Как сообщили в Министерстве обороны, несчастный случай произошел при демонтаже крыши.

# происшествия # Гибель солдат в армии

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