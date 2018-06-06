Два человека пострадали. В Буда-Кошелёвском районе мужчина набросился на прохожих с топором

Новости Беларуси. В Буда-Кошелевском районе мужчина напал на прохожих с топором.
Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на отдел информации и связи с общественностью СК Беларуси.
Происшествие случилось 2 июня вечером. 30-летний мужчина устроил дебош в Буда-Кошелево. После этого он направился в одну из деревень района – там он начал бить окна в домах.
Местные попытались остановить мужчину. Но злоумышленник набросился на них с топором.
В результате происшествия пострадали два человека. Они были доставлены в медучреждения с телесными повреждениями. Сейчас их жизни ничего не угрожает.
Мужчина был задержан. Устанавливаются причины и мотивы произошедшего. Предварительно установлено, что нападавший был трезвым.
Биологические образцы направлены на экспертизу.
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