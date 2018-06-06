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Два человека пострадали. В Буда-Кошелёвском районе мужчина набросился на прохожих с топором

06 июня 2018 15:25
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Новости Беларуси. В Буда-Кошелевском районе мужчина напал на прохожих с топором.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на отдел информации и связи с общественностью СК Беларуси.

Происшествие случилось 2 июня вечером. 30-летний мужчина устроил дебош в Буда-Кошелево. После этого он направился в одну из деревень района – там он начал бить окна в домах.

Местные попытались остановить мужчину. Но злоумышленник набросился на них с топором. 

В результате происшествия пострадали два человека. Они были доставлены в медучреждения с телесными повреждениями. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Мужчина был задержан. Устанавливаются причины и мотивы произошедшего. Предварительно установлено, что нападавший был трезвым.

Биологические образцы направлены на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство и особо злостное хулиганство.

В первый день лета в Бресте двое мужчин с топорами угрожали прохожим.

Один человек был ранен – здесь подробнее

# Нападение # происшествия

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