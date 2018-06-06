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Дети порвали. Белорусы не смогли попасть в Украину из-за склеенных скотчем паспортов

06 июня 2018 15:47
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Новости Беларуси. Белорусы не смогли попасть в Украину из-за неисправных документов.

Об этом сообщает Госпогранкомитет. Инцидент произошел пятого июня в пункте пропуска «Мокраны». Бресткие пограничники выявили двух нарушителей режима границы при оформлении на выезд из Беларуси в Украину.

Ими оказались муж и жена из Гродненской области, которые ехали на Audi. Супруги предъявили недействительные паспорта, в которых от книжного блока были оторваны страницы и вклеены обратно скотчем. По словам супругов, паспорта порвали дети, поэтому было принято решение склеить документы.

Через пару часов в этом же пункте пропуска 44-летний житель Дрогичинского района предъявил пограничникам паспорт, страницы в котором были разорваны посередине, а затем склеены клеем.

По обоим случаям были вынесены предупреждения за нарушение режима границы. Документы были изъяты. Через границу граждане не были пропущены.

Всем нарушителям нужно будет обратиться в органы внутренних дел по месту жительства для замены паспортов.

Осенью 2017 года белорус не смог попасть в Украину из-за детских рисунков в паспорте (читать далее). 

# Государственная граница Беларуси # происшествия

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