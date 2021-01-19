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Два человека погибли при пожаре на даче в Минской области

19 января 2021 21:22
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Новости Беларуси. Пожар в Минском районе – есть погибшие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Несчастный случай произошел 18 января в садовом товариществе «Подгорье».

Два человека погибли при пожаре на даче в Минской области-1

Здесь загорелся одноэтажный деревянный дом. Прибывшие на место спасатели обнаружили двух мертвых – 70-летнюю женщину и 40-летнего мужчину. Считается, что это была мать с сыном. Дом сгорел полностью. Причины пожара и смерти выясняются.

Два человека погибли при пожаре на даче в Минской области-4

Еще один инцидент в агрогородке Ляды Червенского района. Здесь горело здание молочной фермы. К приезду спасателей работники хозяйства эвакуировали 160 коров. Огонь разрушил крышу, повредил стены и имущество. Жертв нет. Причина пожара выясняется.

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

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