Два человека погибли при пожаре на даче в Минской области

Новости Беларуси. Пожар в Минском районе – есть погибшие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Несчастный случай произошел 18 января в садовом товариществе «Подгорье».

Здесь загорелся одноэтажный деревянный дом. Прибывшие на место спасатели обнаружили двух мертвых – 70-летнюю женщину и 40-летнего мужчину. Считается, что это была мать с сыном. Дом сгорел полностью. Причины пожара и смерти выясняются.