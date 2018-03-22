В Борисовском районе учитель физики и муж воспитательницы задержаны по подозрению в насилии над малолетними

Новости Беларуси. На неделе в Борисовском районе возбуждены два уголовных дела против половой неприкосновенности детей.

Как сообщает БЕЛТА, в первом случае в правонарушении подозревается учитель физики. От действий мужчины пострадали два мальчика 10 и 11 лет. Сейчас с ними работает психолог.

Во втором случае подозревается 62-летний муж родителя-воспитателя детского дома семейного типа. В доме воспитывались 10 девочек. По имеющейся информации, потерпевшей является одна из них. Преступления подозреваемый совершал с 2015 по 2017 год.

Расследование продолжается.

Возможно закрытие детского дома. Детей поместили в приют.

В конце февраля 2018 года за сутки в Гомельской области были возбуждены два уголовных дела о педофилии.