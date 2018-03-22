Прямой эфир

В Борисовском районе учитель физики и муж воспитательницы задержаны по подозрению в насилии над малолетними

22 марта 2018 15:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На неделе в Борисовском районе возбуждены два уголовных дела против половой неприкосновенности детей.  

Как сообщает БЕЛТА, в первом случае в правонарушении подозревается учитель физики. От действий мужчины пострадали два мальчика 10 и 11 лет. Сейчас с ними работает психолог.  

Во втором случае подозревается 62-летний муж родителя-воспитателя детского дома семейного типа. В доме воспитывались 10 девочек. По имеющейся информации, потерпевшей является одна из них. Преступления подозреваемый совершал с 2015 по 2017 год.  

Расследование продолжается.  

Возможно закрытие детского дома. Детей поместили в приют.  

В конце февраля 2018 года за сутки в Гомельской области были возбуждены два уголовных дела о педофилии.  

Пострадали 13-летние девочка и мальчик – здесь подробнее.  

# происшествия # Педофилия

Другие новости рубрики

Все новости
В Любанском районе при столкновении Lancia с деревом погиб водитель. ДТП спровоцировала собака
22 марта 2018 12:07

В Любанском районе при столкновении Lancia с деревом погиб водитель. ДТП спровоцировала собака

В Березинском районе тело убитой топором женщины было обнаружено в погребе её дома
22 марта 2018 11:17

В Березинском районе тело убитой топором женщины было обнаружено в погребе её дома

В Новогрудском районе во время ремонта погрузчика разорвалось колесо. Погиб 53-летний механизатор
22 марта 2018 10:09

В Новогрудском районе во время ремонта погрузчика разорвалось колесо. Погиб 53-летний механизатор