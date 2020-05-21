Бросал взрывпакеты, поджёг дом, ударил хозяина ножом. Подробности нападения на дом пенсионеров в Могилёве

Этим дело не ограничилось. Мужчина разбил окно и стал забрасывать в дом самодельные взрывпакеты. Злоумышленника не остановил даже взрыв одного из них прямо в руках.

Новости Беларуси. Настоящий триллер с поджогом, нападением и взрывчаткой. Житель Могилева среди ночи облил горючей жидкостью дверь соседей и совершил поджог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проснувшийся 67-летний хозяин попытался остановить разбушевавшегося соседа. Но тот нанес пенсионеру удар ножом. Потерпевшему удалось отнять оружие, однако у нападавшего оказался второй нож, которым он еще раз ранил своего неприятеля.

С двумя ножевыми ранениями пенсионер все же смог справиться с нападавшим. Хозяина дома доставили в больницу в тяжелом состоянии.