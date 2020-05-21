Прямой эфир

Бросал взрывпакеты, поджёг дом, ударил хозяина ножом. Подробности нападения на дом пенсионеров в Могилёве

21 мая 2020 14:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Настоящий триллер с поджогом, нападением и взрывчаткой. Житель Могилева среди ночи облил горючей жидкостью дверь соседей и совершил поджог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этим дело не ограничилось. Мужчина разбил окно и стал забрасывать в дом самодельные взрывпакеты. Злоумышленника не остановил даже взрыв одного из них прямо в руках.

Бросал взрывпакеты, поджёг дом, ударил хозяина ножом. Подробности нападения на дом пенсионеров в Могилёве-1

Бросал взрывпакеты, поджёг дом, ударил хозяина ножом. Подробности нападения на дом пенсионеров в Могилёве-3

Бросал взрывпакеты, поджёг дом, ударил хозяина ножом. Подробности нападения на дом пенсионеров в Могилёве-5

Проснувшийся 67-летний хозяин попытался остановить разбушевавшегося соседа. Но тот нанес пенсионеру удар ножом. Потерпевшему удалось отнять оружие, однако у нападавшего оказался второй нож, которым он еще раз ранил своего неприятеля.

С двумя ножевыми ранениями пенсионер все же смог справиться с нападавшим. Хозяина дома доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Бросал взрывпакеты, поджёг дом, ударил хозяина ножом. Подробности нападения на дом пенсионеров в Могилёве-8

Бросал взрывпакеты, поджёг дом, ударил хозяина ножом. Подробности нападения на дом пенсионеров в Могилёве-10

Бросал взрывпакеты, поджёг дом, ударил хозяина ножом. Подробности нападения на дом пенсионеров в Могилёве-12

В ходе расследования выяснилось, что нападение было тщательно спланировано и подготовлено. Чем вызвана такая агрессия, еще предстоит выяснить следствию – до происшествия никаких конфликтов между соседями не возникало. Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство двух человек.

# Нападение # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске парни устраивали вечеринки и оформляли на гостей микрозаймы
21 мая 2020 12:46

В Минске парни устраивали вечеринки и оформляли на гостей микрозаймы

В Могилёве мужчина поджёг дом супругов и ударил одного из них ножом
21 мая 2020 07:37

В Могилёве мужчина поджёг дом супругов и ударил одного из них ножом

Благодаря майским дождям. Запрет на посещение лесов сняли во всех областях Беларуси
21 мая 2020 07:05

Благодаря майским дождям. Запрет на посещение лесов сняли во всех областях Беларуси