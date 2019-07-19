В России дважды за день тонул вахтовик из Беларуси. Во второй раз – не спасли

Новости Беларуси. 18 июля в российском городе Новый Уренгой утонул белорус. Проводится доследственная проверка.

Как сообщает СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу, в четверг компания вахтовиков отдыхала возле заболоченного водоёма.

Будучи пьяным, 35-летний белорус захотел поплавать в непредназначенном для этого месте. Немного отплыв от берега, мужчина начал тонуть. Отдыхавшие вместе с белорусом люди помогли ему выбраться из воды.

Через некоторое время гражданин вновь пошёл в водоём и снова начал тонуть. Спасти его не удалось.

Место происшествия осмотрено. Опрашиваются очевидцы, назначено проведение экспертиз. В посольство Беларуси направлено уведомление о произошедшем.

На прошлой неделе в Германии в озере было обнаружено тело белорусского дальнобойщика.