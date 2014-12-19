Борисов: восьмиклассник «заминировал» школу, эвакуировали 390 человек

Новости Беларуси. Вечером 18 декабря из здания одной из школ Борисова эвакуировали более трехсот детей и преподавателей. К счастью, сообщение о минировании оказалось ложным.

Татьяна Белоног, представитель УСК по Минской области:

В РУВД позвонила заместитель директора школы и сообщила, что в фойе обнаружена записка с сообщением о заложенном взрывном устройстве. Установлено, что записку написал учащийся 8-го класса указанной школы, который после проведения следственных действий передан родителям под расписку.

Еще одна история о лжеминировании в прошлом году перепугала всех, без исключения, жителей Молодечно.

Днем 5 сентября злоумышленники разослали в 10 учебных заведений города Молодечно письма с требованием перечислить на конкретный электронный кошелек 10 тысяч долларов. В противном случае учебные заведения будут взорваны.

Сотрудники правоохранительных органов на вызов отреагировали моментально. В считанные минуты учащиеся и преподаватели были эвакуированы. После чего саперы тщательно обследовали школы, но взрывных устройств ни в одной из них не обнаружили (смотрите видео).