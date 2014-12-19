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Российский турист выжил после падения в автомобиле с 250-метровой скалы

19 декабря 2014 09:57
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Новости Таиланда. Родился в рубашке. По истине удивительный случай произошел на популярном курорте Таиланда Па Данг. Автомобиль с российским туристом упал в море со скалы в 250 метров высотой, и турист остался жив. Спасателей и медиков вызвали местные рыбаки.

Мужчину доставали из полностью искореженного автомобиля, так что надежды на его спасение почти не было. Однако пострадавший отделался лишь травмой головы. Врачи уверяют, что его жизнь находится вне опасности.

Сейчас россиянин без сознания находится в одной из клиник Таиланда. Когда он пойдет на поправку, его отправят домой под наблюдение российских врачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Спасение

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