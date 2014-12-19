В Австралии неизвестный зарезал 8 детей, самому младшему было полтора года

Новости Австралии. Трагедия в Австралии. В небольшом городе Кэрнс на северо-востоке страны неизвестный преступник, вооруженный ножом, убил 8 детей. Самому младшему из погибших было всего полтора года.

ЧП произошло в одном из частных домов рано утром. Мужчина ворвался в дом, зарезал детей и ранил женщину, которая и вызвала полицию.

Состояние пострадавшей теперь врачи оценивают как тяжелое, но стабильное. Она по мере сил сотрудничает со следствием и помогает установить все детали происшествия.

Эта трагедия произошла на фоне крайне напряженной ситуации в Австралии из-за атак исламистов. В минувшую среду в одном из кафе Сиднея террорист захватил несколько десятков заложников. При штурме погибли 3 человека. Еще около десятка ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.