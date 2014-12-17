Москва: в пятизвездочном отеле бизнесмены избили двух девушек

Новости России. Москва, пятизвездочный отель в центре города. Здесь, по словам Анны и Ирины, их избили новоиспеченные знакомые.

Девушки познакомились с четырьмя мужчинами в кафе на Тверской улице, затем поехали с ними в ночной клуб.

Ближе к утру мужчины, оказавшиеся турецкими бизнесменами, привезли подруг в отель.

Как сообщает LifeNews, ссылаясь на правоохранительные органы, компания явилась в гостиницу Crowne Plaza на двух машинах. В одном авто приехали девушки со своими новыми приятелями, на другом – еще двое мужчин. Вскоре после того, как компания поднялась в номер на четвертом этаже, там и началась потасовка.

В какой-то момент одна из девушек с криками о помощи выбежала на ресепшн. Медики, прибывшие на место происшествия, зафиксировали у подруг следы побоев, ушибы и ссадины. Сразу после приезда правоохранителей пострадавшие от претензий к своим обидчикам решили отказаться. Несмотря на это правоохранители проводят проверку по данному факту.

Оскорбления, унижения, угрозы и избиения.

Сталкиваясь с этим на улице, на работе или даже на собственной кухне, женщины, как правило, не идут жаловаться.

Одни не хотят выносить сор из избы, другие винят во всем только себя, пытаются перевоспитать домашнего агрессора. Но, в основном, просто не верят, что им помогут, или просто боятся себя опозорить. Так есть ли средство от насилия? И как распознать будущего домашнего тирана? Ответы на эти и другие вопросы пытались искать в программе «Поговорим» (смотрите видео).