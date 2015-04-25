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Борисов: мужчина веревкой задушил свою супругу и выбросился из окна

25 апреля 2015 12:59
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Новости Беларуси. Трагедия в Борисове произошла 24 апреля.

В милицию обратился мужчина и сообщил, что его дядя, инвалид второй группы, задушил свою жену 1987 года рождения веревкой. После чего он решил покончить жизнь самоубийством и выбросился из окна квартиры.

В причинах трагедии предстоит разобраться следователям. Проводится проверка.

Истории жертв, пострадавших от домашнего насилия. Смотрите видео.

Свести счеты с жизнью после ссоры с супругой. Осенью прошлого года выяснение отношений в Гродненском районе закончилось трагично. После ссоры с женой мужчина открыл газовый баллон и повесился.

# происшествия # Убийство

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