На карьере в Заславье обрушился грунт - 4 машины оказались на дне

Новости Беларуси. Сообщение о несчастном случае спасатели получили около часа дня 24 апреля. Оказалось, что ранее около водоёма застрял мусоровоз. Ему на помощь приехала спасательная техника. Каким же образом сразу 4 машины оказались на дне?

Александр теперь смело может заявлять, что родился в рубашке. Ведь на дне этого водоёма сейчас находится его рабочий автомобиль, в котором мог быть и он сам. Но буквально за несколько секунд до обрушения грунта водитель на ходу выпрыгнул из машины.

Грунт карьера обрушился сразу в двух местах. Всё началось с того, что на берегу водоёма застрял мусоровоз. На помощь водителю приехала спасательная техника. Именно она и составила мусоровозу «неприятную компанию» на дне карьера.

Сообщение о несчастном случае сотрудники МЧС получили около часа дня. К их приезду машины уже погрузились на дно карьера. К счастью, как и Александр, все, кто находились в автомобилях, смогли покинуть салоны.

Сейчас территория карьера оцеплена сотрудниками милиции. Там работают спасатели. Обещают, что в течение нескольких дней затонувшие четырёхколёсные судна поднимут на землю.