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Взрывы в магазине пиротехники в Орле: 2 человека погибли, 17 ранены

24 апреля 2015 11:21
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Новости России. В российском городе Орёл 24 апреля гремели взрывы. Пожар на складе пиротехники полностью уничтожил 10 частных домов. Ещё 20 зданий частично разрушены, в том числе две школы и детский сад.

По предварительным данным, погибли 2 человека и 17 ранены.

На данный момент пожар локализован. К работе подключились следователи. Им предстоит выяснить, почему взрывоопасный товар хранился в жилом секторе. На месте продолжают работу пожарные, медики и газовые службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар

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