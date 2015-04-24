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В Шотландии пёс угнал трактор

24 апреля 2015 15:50
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Новости Шотландии. В Шотландии пес по кличке Дон создал настоящий хаос на автомагистрали, сев за руль мини-трактора.

Четырехлетний пес фермера Тома Хэмильтона запрыгнул в трактор, пока хозяин справлялся на ферме.

По-видимому, он оперся на панель управления и трактор завелся. Сначала транспортное средство проехало по полю, а затем, проломив изгородь, оказалось на автомагистрали.

В Шотландии пёс угнал трактор-1

Напуганным водителям с трудом удалось избежать аварии, сообщает The Mirror.

Машина остановилась, врезавшись в отбойник.  

Дон отделался легким испугом и вскоре был возвращен полицейскими 77-летнему хозяину.

В Шотландии пёс угнал трактор-4

Том Хэмильтон, хозяин пса:
То, что случилось, – это страшный случай, но многим он показался весьма забавным.
Я отправился на своем тракторе проверить овец в поле. Как и обычно, взял с собой Дона, который сидел рядом на пассажирском сиденье.

В Шотландии пёс угнал трактор-7

Я осматривал ягнят, а когда повернулся, увидел, что мой мини-трактор съезжает по крутому склону прямо на трассу. Видимо, я все-таки забыл поставить трактор на ручной тормоз.
Я попытался его догнать, но не смог – не могу уже быстро бегать. Я думал, что забор сможет остановить трактор, но он его все-таки проломил.

В тот момент я лишь молился, чтобы с Доном было все в порядке.

Шоссе было очень оживленным, и я боялся, что он может врезаться в автомобили.

Том сообщил журналистам, что полиция до сих пор не связалась с ним по поводу случившегося. А затем добавил, что ему не перед кем будет извиняться.

Том Хэмильтон, хозяин пса:
Мне не перед кем извиняться. Я очень рад, что все обошлось и никто из водителей не пострадал. Я думаю, его водительский опыт больше не повторится!

Мы приобрели Дона еще щенком. Он очень умный и преданный пес.

В Шотландии пёс угнал трактор-10

Маргарет Хэмильтон, жена Тома:
Я посоветовала Тому сходить к врачу, но он больше беспокоился за Дона, чем за самого себя.
К счастью, когда на дороге заметили трактор, движение тут же было остановлено. Именно поэтому удалось избежать серьезных происшествий.

Произошедший инцидент вызвал ажиотаж в социальных сетях. Впервые о тракторе под управлением пса было написано в аккаунте дорожного движения Шотландии: «На трассе М74 образовалась пробка из-за пса за рулем. Нет, это не шутка».

Чуть позже там же стало известно о продолжении истории: «Дорога свободна после недавнего инцидента, а собака в порядке. Это самая странная вещь, о которой мы когда-либо сообщали!»

Полиция Шотландии подтвердила, что в результате инцидента никто не пострадал.

# происшествия # Домашние животные

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