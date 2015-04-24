В Шотландии пёс угнал трактор

По-видимому, он оперся на панель управления и трактор завелся. Сначала транспортное средство проехало по полю, а затем, проломив изгородь, оказалось на автомагистрали.

Новости Шотландии. В Шотландии пес по кличке Дон создал настоящий хаос на автомагистрали, сев за руль мини-трактора.

Том Хэмильтон, хозяин пса: То, что случилось, – это страшный случай, но многим он показался весьма забавным. Я отправился на своем тракторе проверить овец в поле. Как и обычно, взял с собой Дона, который сидел рядом на пассажирском сиденье.

Я осматривал ягнят, а когда повернулся, увидел, что мой мини-трактор съезжает по крутому склону прямо на трассу. Видимо, я все-таки забыл поставить трактор на ручной тормоз.

Я попытался его догнать, но не смог – не могу уже быстро бегать. Я думал, что забор сможет остановить трактор, но он его все-таки проломил.

В тот момент я лишь молился, чтобы с Доном было все в порядке.

Шоссе было очень оживленным, и я боялся, что он может врезаться в автомобили.

Том сообщил журналистам, что полиция до сих пор не связалась с ним по поводу случившегося. А затем добавил, что ему не перед кем будет извиняться.

Том Хэмильтон, хозяин пса:

Мне не перед кем извиняться. Я очень рад, что все обошлось и никто из водителей не пострадал. Я думаю, его водительский опыт больше не повторится!