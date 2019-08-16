В Солигорском районе пропал отец с 6-летней дочерью

Новости Беларуси. В Солигорском районе разыскиваются пропавшие отец и дочь.

Как сообщает УВД Минского облисполкома, пропавшими являются уроженец деревни Красное село Слуцкого района Барсук Руслан Валерьевич и его 6-летняя дочь Барсук Ульяна Руслановна. Они оба проживают в деревне Тычины.

Отмечается, что местонахождение мужчины и его дочки неизвестно с 15 июля.

Приметы отца: на вид около 43-45 лет, рост примерно 195 см, плотного телосложения, голубоглазый, лысый, 44 размер обуви.