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В Солигорском районе пропал отец с 6-летней дочерью

16 августа 2019 10:36
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Новости Беларуси. В Солигорском районе разыскиваются пропавшие отец и дочь.  

Как сообщает УВД Минского облисполкома, пропавшими являются уроженец деревни Красное село Слуцкого района Барсук Руслан Валерьевич и его 6-летняя дочь Барсук Ульяна Руслановна. Они оба проживают в деревне Тычины.  

Отмечается, что местонахождение мужчины и его дочки неизвестно с 15 июля.  

Приметы отца: на вид около 43-45 лет, рост примерно 195 см, плотного телосложения, голубоглазый, лысый, 44 размер обуви.  

В Солигорском районе пропал отец с 6-летней дочерью-1

Фото: УВД Минского облисполкома  

Приметы дочери: на вид 6-7 лет, рост 124 см, среднего телосложения, голубоглазая, прямые тёмно-русые волосы, которые могут быть собраны в хвост или заплетены в косу. 32 размер обуви.  

В Солигорском районе пропал отец с 6-летней дочерью-4

Фото: УВД Минского облисполкома  

Пропавшие могут передвигаться на чёрном седане Mercedes-Benz S 320, рег. знак 0900 ОАЕ, 2004 года выпуска.  

Если вам что-нибудь известно о местонахождении разыскиваемых, сообщите об этом по телефонам: (80174)-332025, (80174)-282202, (8029)-3378546, (8029)-7678546.  

# Пропавшие люди # происшествия # Барсук Руслан # Барсук Ульяна

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