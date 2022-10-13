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Больше 3 тыс детей Минской области находятся в социально опасном положении

13 октября 2022 15:16
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Новости Беларуси. Профилактику семейного неблагополучия и гибель несовершеннолетних от внешних факторов обсудили на встрече в Миноблисполкоме. В ней приняли участие руководители систем здравоохранения, образования, МЧС и Следственного комитета, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Больше 3 тыс детей Минской области находятся в социально опасном положении-1

В Минской области свыше трех тысяч детей находятся в социально опасном положении. Больше всего таких семей в Борисовском, Молодечненском, Солигорском и Слуцком районах. Все они на особом контроле. Ежегодно порядка тысячи семей снимают с учета. Однако не везде работа налажена на достаточном уровне.

И все же происходят трагические случаи. Пример тому – недавний пожар в Борисове, где погибло двое детей. Семья дважды признавалась в СОП. Практика показывает: зачастую причина пожаров с гибелью людей – это несоблюдение правил безопасности, неисправное печное отопление и отсутствие автономного пожарного извещателя. Чтобы предупредить такие случаи, вынесли предложение обучать детей из неблагополучных семей в центрах безопасности и максимально привлечь их к занятиям в кружках и секциях.

# Государственная социальная политика # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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