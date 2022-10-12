Две аварии произошли в Минской области, есть пострадавшие
Новости Беларуси. 35-летний водитель Citroen на автодороге Минск – Микашевичи при выезде на главную со второстепенной не уступил дорогу и столкнулся с Volkswagen, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Им управляла 38-летняя жительница Узденского района.
В результате ДТП женщина госпитализирована с телесными повреждениями. В салоне Citroen в детском кресле находился 3-летний ребенок. Он не пострадал. По факту происшествия проводится проверка.
В Несвижском районе опрокинулась иномарка. Предварительно, водитель был пьян. Авария произошла на 13-м километре автодороги Р12 Несвиж – Клецк. 41-летний житель Несвижа на Renault не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП водитель с травмами госпитализирован.