Две аварии произошли в Минской области, есть пострадавшие

Новости Беларуси. 35-летний водитель Citroen на автодороге Минск – Микашевичи при выезде на главную со второстепенной не уступил дорогу и столкнулся с Volkswagen, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Им управляла 38-летняя жительница Узденского района.

В результате ДТП женщина госпитализирована с телесными повреждениями. В салоне Citroen в детском кресле находился 3-летний ребенок. Он не пострадал. По факту происшествия проводится проверка.