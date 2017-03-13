Более $250 тысяч за три года: озвучены детали расследования деятельности преступной группы по продаже стройматериалов

Новости Беларуси. Белорусский опыт в выявлении преступных схем отмывания денег возьмут на вооружение зарубежные специалисты. 13 марта в Минске озвучили детали одного из расследований, в результате которого белорусским финансовым следователям удалось вывести из тени преступную группу.

Она оформляла фиктивные сделки на продажу стройматериалов. За три года по нехитрому сценарию мошенники похитили больше 250 тысяч долларов.

Александр Прокопенко, начальник отдела третьего управления департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

На этих дорожно-строительных предприятиях изготавливалась асфальтобетонная смесь. И, как правило, фактический расход ингредиентов для этой смеси был ниже, чем установленный нормами. В результате образовывались излишки. Указанные излишки не учитывались в бухгалтерии предприятия. Преступники оформляли фиктивные накладные о том, что якобы такие материалы поступили от подконтрольных им субъектов хозяйствования. В дальнейшем на расчетные счета этих субъектов хозяйствования перечисляли денежные средства.

Всего в схеме были задействованы 8 человек. Все они осуждены на разные сроки – вплоть до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Это дело департамента финансовых расследований стало одним из лучших в своей сфере и было отмечено международным подразделением «Эгмонт». Объединение насчитывает более 150 стран-участниц, его главная задача – поддержка национальных программ по борьбе с отмыванием денег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Боричевский, начальник управления координации международного сотрудничества департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Мы действительно демонстрируем те дела, по которым до настоящего времени подобных типологий не разрабатывалось и международному сообществу не представлялось. Конкурс проводится для того, чтобы подразделения финансовой разведки всего мира могли поделиться соответствующим опытом, схемами и, соответственно, проверить, имеются ли подобные схемы и подобные преступления в национальных системах у себя в государстве, и автоматизировать процесс их выявления.

Работа белорусской финансовой разведки группой «Эгмонт» уже не раз признавалась лучшей.