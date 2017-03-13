В Гродно кавказский алабай покусал своего хозяина и его друзей: собаку успокоили лишь выстрелом

Новости Беларуси. В Гродно собака породы кавказский алабай покусала своего хозяина и его друзей. Два человека с рваными ранами доставлены в больницу.

Питомец бегал без привязи во дворе частного дома. В какой-то момент животное набросилось на людей. Одному из пострадавших удалось вызвать милицию. Агрессивную собаку успокоили лишь выстрелом.

К слову, ранее хозяин пять раз выплачивал штраф за нарушение правил содержания питомца.

Ярослав Василевский, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:

Известно, что конкретно на данную собаку уже поступали жалобы от прохожих и соседей. Здесь основная ошибка хозяев именно данной собаки в том, что они мало времени уделяли воспитанию такого большого зверя, а тем более она была не привита и нигде не зарегистрирована.

Пока не известно, какое наказание понесет пострадавший хозяин – по всем фактам УВД проводит проверку. Но бесконтрольного алабая пришлось усыпить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.