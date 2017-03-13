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Около 100 щук выловили браконьеры из Солигорского района самом крупном озере Полесья

13 марта 2017 13:39
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Новости Беларуси. Оказались на крючке. Нескольких браконьеров задержаны на озере Червоном – самом крупном на Полесье – с богатым уловом щуки. Они ловили рыбу во время нереста, что запрещено.

Незаконный промысел организовали четверо мужчин. Все они жители Солигорского района. Одному из них с помощью багра удалось добыть около 60 рыб. У второго браконьера в «пауке» обнаружили еще 30. Остальные рыболовы-нарушители тоже задержаны.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Кроме того браконьерам необходимо будет возместить нанесенный природе ущерб – по 207 рублей за каждую особь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Браконьерство в Беларуси

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