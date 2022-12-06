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Под Борисовом пьяный водитель катал на тюбинге своего сына

06 декабря 2022 09:55
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Новости Беларуси. Опасную игру затеял житель деревни Углы Борисовского района. Мужчина решил прокатить своего сына и соседа на тюбинге, привязав его к автомобилю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под Борисовом пьяный водитель катал на тюбинге своего сына-1

Легковушку, буксирующую санки, заметили сотрудники ГАИ, водителю был подан сигнал остановки. При проверке документов выяснилось, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения – освидетельствование показало 1,6 промилле. На нарушителя составлены административные протоколы. Ему грозит более 6 000 рублей штрафа и лишение права управления автомобилем на 5 лет.

Под Борисовом пьяный водитель катал на тюбинге своего сына-4

Произошедший инцидент не первый подобный случай. Правоохранители напоминают, что такие «покатушки» – одно из самых травмоопасных развлечений, чего недооценивают некоторые водители.

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# Дети и родители # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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