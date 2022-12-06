Под Борисовом пьяный водитель катал на тюбинге своего сына

Новости Беларуси. Опасную игру затеял житель деревни Углы Борисовского района. Мужчина решил прокатить своего сына и соседа на тюбинге, привязав его к автомобилю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Легковушку, буксирующую санки, заметили сотрудники ГАИ, водителю был подан сигнал остановки. При проверке документов выяснилось, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения – освидетельствование показало 1,6 промилле. На нарушителя составлены административные протоколы. Ему грозит более 6 000 рублей штрафа и лишение права управления автомобилем на 5 лет.