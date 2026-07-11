Новости по тегу #Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь

Правоохранители оперативно выявляют новые мошеннические схемы, а законодательство становится все жестче по отношению к тем, кто использует интернет и криптовалюту для незаконного заработка.
«В настоящее время у собак зарегистрировано очень много паразитарных болезней у нас в Республике Беларусь. Но, конечно же, особое внимание и опасность представляют болезни, которые передаются от собакам человеку».
Речь идет о зарплатах в иностранных фирмах, зарубежных дивидендах и процентах по счетам в банках других стран.
«Сказать полностью, что мы все белые и пушистые, это совершенно будет неправильно. Есть, скажем так, налоговые игроки, которые пытаются где-то «сыграть по-тоненькому», где-то умышленно».
Программа позволяет собирать данные о стоимости товаров в магазинах всей республики в режиме 24 на 7 и, главное, оперативно реагировать, если ценники вдруг начинают зашкаливать.
Сегодня в двух странах обсуждаются корректировки, которые помогут сблизить подходы к налогообложению. Подобная интеграция позволяет беспроблемно взаимодействовать субъектам хозяйствования в рамках Союзного государства.
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