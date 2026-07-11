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Новости по тегу #Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь

МНС: граждан Беларуси все чаще втягивают в нелегальный оборот криптовалюты
11 июля 2026 17:00

МНС: граждан Беларуси все чаще втягивают в нелегальный оборот криптовалюты

Уборка за своим питомцем на улице – не одолжение, а ответственность! Вот что мы приносим домой на подошве обуви
15 марта 2026 17:32

Уборка за своим питомцем на улице – не одолжение, а ответственность! Вот что мы приносим домой на подошве обуви

В МНС рассказали, кому необходимо отчитаться о доходах за 2025 год
10 марта 2026 17:05

В МНС рассказали, кому необходимо отчитаться о доходах за 2025 год

Налоговые нарушения: от стоматологии до такси – как МНС выявляет скрытые доходы? Рассказал Дмитрий Кийко
01 февраля 2026 19:23

Налоговые нарушения: от стоматологии до такси – как МНС выявляет скрытые доходы? Рассказал Дмитрий Кийко

Цены под усиленным вниманием – узнали, как контролируют продавцов в Беларуси
05 декабря 2025 17:19

Цены под усиленным вниманием – узнали, как контролируют продавцов в Беларуси

Беларусь и Россия синхронизируют налоговые системы
11 декабря 2024 10:36

Беларусь и Россия синхронизируют налоговые системы

Сельские бизнесмены: на чем можно заработать в деревне?
28 октября 2013 01:01

Сельские бизнесмены: на чем можно заработать в деревне?

Более 300 человек оштрафованы за 2012 год в Минске за незаконную Интернет-торговлю
21 января 2013 17:20

Более 300 человек оштрафованы за 2012 год в Минске за незаконную Интернет-торговлю

1 марта – последний день приема деклараций о доходах за 2011 год. Документ можно отправить и почтой
01 марта 2012 13:51

1 марта – последний день приема деклараций о доходах за 2011 год. Документ можно отправить и почтой