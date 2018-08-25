В Кобринском районе в результате тройного наезда погибла не обозначенная фликером женщина

По предварительным данным ГАИ УВД Брестского облисполкома, автомобиль Chrysler, за рулём которого находился 46-летний брестчанин, ехал в сторону Бреста по крайней правой полосе.

Новости Беларуси. Вечером 24 августа на 46 км трассы Брест – Минск – граница РФ на женщину был совершён тройной наезд.

В то же время 63-летняя гражданка переходила дорогу в неустановленном месте и не была обозначена световозвращающими элементами. Произошло столкновение. После этого на женщину наехали Peugeot 206 и Kia Carens.

Пострадавшая погибла на месте. По факту ДТП проводится проверка.

На неделе в Смолевичском районе машина сбила местного жителя.