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В Кобринском районе в результате тройного наезда погибла не обозначенная фликером женщина

25 августа 2018 11:08
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Новости Беларуси. Вечером 24 августа на 46 км трассы Брест – Минск – граница РФ на женщину был совершён тройной наезд.  

По предварительным данным ГАИ УВД Брестского облисполкома, автомобиль Chrysler, за рулём которого находился 46-летний брестчанин, ехал в сторону Бреста по крайней правой полосе.  

В Кобринском районе в результате тройного наезда погибла не обозначенная фликером женщина-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

В то же время 63-летняя гражданка переходила дорогу в неустановленном месте и не была обозначена световозвращающими элементами. Произошло столкновение. После этого на женщину наехали Peugeot 206 и Kia Carens.  

Пострадавшая погибла на месте. По факту ДТП проводится проверка.  

На неделе в Смолевичском районе машина сбила местного жителя.  

Мужчина не был обозначен фликером – здесь подробности.  

# Авария в Брестской области # происшествия

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