В Кобринском районе в результате тройного наезда погибла не обозначенная фликером женщина
Новости Беларуси. Вечером 24 августа на 46 км трассы Брест – Минск – граница РФ на женщину был совершён тройной наезд.
По предварительным данным ГАИ УВД Брестского облисполкома, автомобиль Chrysler, за рулём которого находился 46-летний брестчанин, ехал в сторону Бреста по крайней правой полосе.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
В то же время 63-летняя гражданка переходила дорогу в неустановленном месте и не была обозначена световозвращающими элементами. Произошло столкновение. После этого на женщину наехали Peugeot 206 и Kia Carens.
Пострадавшая погибла на месте. По факту ДТП проводится проверка.
На неделе в Смолевичском районе машина сбила местного жителя.
Мужчина не был обозначен фликером – здесь подробности.