Боевик-смертник в Ираке подорвал цистерну с бензином

Новости Ирака. Мощный теракт на севере Ирака. Боевик-смертник подорвал цистерну с бензином.

По предварительным данным, погибли 3 человека. Свыше 15 получили ранения. Взрыв произошел рядом с домом шефа местной полиции.

В последние несколько месяцев ситуация обострилась в суннитских районах Ирака. В результате терактов и вооруженных нападений погибли сотни человек. Сунниты добиваются ухода в отставку шиитского правительства. Они обвиняют его членов в дискриминации.

Аналитики заговорили, что конфликт между общинами может перерасти в гражданскую войну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.