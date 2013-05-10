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В Ростовской области России в ночь на 9 мая взорвался товарный поезд. Есть пострадавшие

10 мая 2013 14:21
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Новости России. В Ростовской области на месте взрыва товарного поезда продолжаются восстановительные работы. Из уцелевших цистерн откачивают пропан.

Десятки вагонов грузового состава, в том числе с химическими веществами, сошли с рельсов в ночь на 9 мая. Некоторые из них взорвались, после чего начался пожар. Пострадали более 50 человек. 18 до сих пор остаются в больницах.

Аварийный участок железной дороги оцеплен. Жители близлежащих улиц временно покинули свои дома. Вероятнее всего, вернуться в квартиры они смогут к вечеру. Специалисты уже провели необходимые исследования и сообщили, что угрозы химического заражения нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Взрыв # Парад в Минске 9 мая и салют в Минске 9 мая 2014 года

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