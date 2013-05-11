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На угольной шахте в Китае взорвался газ - погибли 12 человек

11 мая 2013 14:14
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Новости Китая. ЧП на юго-западе Китая. На угольной шахте взорвался газ. Инцидент унес жизни 12 человек. Еще двое пострадали. Они находятся в больнице в критическом состоянии.

Скорее всего, взрыв произошел из-за нелегальных работ на шахте. После аварии руководство пыталась скрыть информацию о жертвах и количестве находившихся в забое горняков.

В настоящее время идет расследование деталей происшествия. По предварительным данным, причиной взрыва стало несоблюдение техники безопасности, сообщили  в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Взрыв газа

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