На развязке улиц Мазурова и Лобанка столкнулись два легковых автомобиля: у одного из водителей отсутствовали права

Новости Беларуси. В дорогу без прав. 6 июля около полудня на развязке улицы Мазурова и Лобанка столкнулись две легковушки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В дорогу без прав. 6 июля около полудня на развязке улицы Мазурова и Лобанка столкнулись две легковушки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
При повороте в сторону улицы Скрипникова 21-летний водитель не пропустил встречную машину. Выяснилось, что у молодого человека отсутствовали права. В результате аварии никто не пострадал.