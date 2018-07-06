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На развязке улиц Мазурова и Лобанка столкнулись два легковых автомобиля: у одного из водителей отсутствовали права

06 июля 2018 19:52
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Новости Беларуси. В дорогу без прав. 6 июля около полудня на развязке улицы Мазурова и Лобанка столкнулись две легковушки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На развязке улиц Мазурова и Лобанка столкнулись два легковых автомобиля: у одного из водителей отсутствовали права -1

При повороте в сторону улицы Скрипникова 21-летний водитель не пропустил встречную машину. Выяснилось, что у молодого человека отсутствовали права. В результате аварии никто не пострадал.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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