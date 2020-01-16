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Бизнесмен убит возле своего дома под Гродно. Кадры с места преступления

16 января 2020 10:42
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Новости Беларуси. Убийство бизнесмена под Гродно. Следователи и сотрудники милиции продолжают оперативно-розыскные мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бизнесмен убит возле своего дома под Гродно. Кадры с места преступления-1

Бизнесмен убит возле своего дома под Гродно. Кадры с места преступления-3

Мужчина убит выстрелом в голову возле собственного дома. Его тело обнаружили ночью в автомобиле. Предполагается, что выстрел был совершен из ружья.

Как стало известно, жертвой стал Александр Пресняк – один из акционеров гродненской перчаточной фабрики, владелец объектов недвижимости в областном центре. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители ведут поиски подозреваемого.

Бизнесмен убит возле своего дома под Гродно. Кадры с места преступления-6

# Убийство # происшествия # Александр Пресняк # Фотофакт

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