Бизнесмен убит возле своего дома под Гродно. Кадры с места преступления

Новости Беларуси. Убийство бизнесмена под Гродно. Следователи и сотрудники милиции продолжают оперативно-розыскные мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина убит выстрелом в голову возле собственного дома. Его тело обнаружили ночью в автомобиле. Предполагается, что выстрел был совершен из ружья.

Как стало известно, жертвой стал Александр Пресняк – один из акционеров гродненской перчаточной фабрики, владелец объектов недвижимости в областном центре. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители ведут поиски подозреваемого.