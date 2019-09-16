Из горевшей в Осиповичах хозпостройки спасён 39-летний мужчина
Новости Беларуси. 16 сентября в первом часу ночи горела хозпостройка в Осиповичах, которая принадлежит 45-летнему ИП.
По сведениям Могилёвского ОУМЧС, в бытовом помещении постройки с разрешения владельца проживал 39-летний безработный житель деревни Протасевичи Осиповичского района.
Мужчина был спасён подразделениями МЧС. Гражданин с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения, алкогольное опьянение» госпитализирован.
Огнём повреждены внутренняя отделка и имущество в помещении. Выясняется причина загорания.
Осенью 2019 года в Витебской области произошёл пожар в жилом доме.
Пенсионерка и её сожитель самостоятельно вышли из горевшего здания – подробнее здесь.