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Из горевшей в Осиповичах хозпостройки спасён 39-летний мужчина

16 сентября 2019 06:46
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Новости Беларуси. 16 сентября в первом часу ночи горела хозпостройка в Осиповичах, которая принадлежит 45-летнему ИП.

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, в бытовом помещении постройки с разрешения владельца проживал 39-летний безработный житель деревни Протасевичи Осиповичского района.

Из горевшей в Осиповичах хозпостройки спасён 39-летний мужчина-1

Фото: Могилёвское ОУМЧС

Мужчина был спасён подразделениями МЧС. Гражданин с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения, алкогольное опьянение» госпитализирован.

Из горевшей в Осиповичах хозпостройки спасён 39-летний мужчина-4

Фото: Могилёвское ОУМЧС

Огнём повреждены внутренняя отделка и имущество в помещении. Выясняется причина загорания.

Из горевшей в Осиповичах хозпостройки спасён 39-летний мужчина-7

Фото: Могилёвское ОУМЧС

Осенью 2019 года в Витебской области произошёл пожар в жилом доме.

Пенсионерка и её сожитель самостоятельно вышли из горевшего здания – подробнее здесь.

# Пожар # происшествия

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