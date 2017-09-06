Без света и горячей воды: как удалось оперативно восстановить электроснабжение после взрыва на ТЭЦ-4?

Новости Беларуси. Начнем выпуск с аварии на крупнейшей электростанции столицы – ТЭЦ-4, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сразу несколько густонаселенных районов Минска утром остались без электричества. В зоне отключений оказались и города-спутники к западу от столицы – Дзержинск, Фаниполь и Заславль. Жители многоэтажных домов сообщали о перебоях с водоснабжением. В некоторых районах также остановились троллейбусы. Восстановить подачу электричества удалось быстро – на это понадобилось всего около часа.

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