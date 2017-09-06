Около часа мы простояли: как авария на ТЭЦ-4 сказалась на работе общественного транспорта

Новости Беларуси. 6 сентября разрыв трансформатора на станции оставил без света несколько районов столицы, а также жителей Заславля и Дзержинска.

В первые минуты после происшествия очевидцы рассказывали об остановившихся троллейбусах и потухших светофорах в Сухарево. Однако ситуацию на столичных магистралях быстро «разрулили». Метрополитен перевели на резервные линии. На оставшиеся без тока дороги вывели автобусы, а электротранспорт перебросили на другие магистрали.