Свет пропал практически в половине квартир Минска: очевидцы о нештатной ситуации на ТЭЦ-4

Новости Беларуси. Этот взрыв сегодня заставил вздрогнуть водителей, проезжавших мимо ТЭЦ. Момент запечатлела камера видеорегистратора. В это же время свет пропал практически в половине квартир Минска.

Очевидцы: Внезапно. Мы не знали ничего.

У нас закончился урок и только начиналась перемена, сразу вырубился свет.

Сидели часа полтора. Ещё до этого не было. Троллейбусы стояли, пока я ехала туда.