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Свет пропал практически в половине квартир Минска: очевидцы о нештатной ситуации на ТЭЦ-4

06 сентября 2017 17:02
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Новости Беларуси. Этот взрыв сегодня заставил вздрогнуть водителей, проезжавших мимо ТЭЦ. Момент запечатлела камера видеорегистратора. В это же время свет пропал практически в половине квартир Минска.

Свет пропал практически в половине квартир Минска: очевидцы о нештатной ситуации на ТЭЦ-4 -1

Очевидцы:
Внезапно. Мы не знали ничего.

У нас закончился урок и только начиналась перемена, сразу вырубился свет.

Сидели часа полтора. Ещё до этого не было. Троллейбусы стояли, пока я ехала туда.

# происшествия # Фотофакт # Взрыв

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