Бесправник врезался в учебный автомобиль в Жабинковском районе. Пострадал инструктор

Новости Беларуси. Столкновение двух автомобилей, один из которых был учебным, произошло в Жабинковском районе.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, ДТП случилось 5 июня на 1 километре автодороги Р-7.

За рулем автомобиля Opel находился 47-летний брестчанин. У него не было водительских прав. Произошло лобовое столкновение с учебным автомобилем Daewoo.

В результате аварии был травмирован инструктор по вождению. Он находился на пассажирском сидении Daewoo.

В начале июня в Минске нетрезвый пенсионер сбил на пешеходном переходе двух человек.