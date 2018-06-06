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Бесправник врезался в учебный автомобиль в Жабинковском районе. Пострадал инструктор

06 июня 2018 08:34
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Новости Беларуси. Столкновение двух автомобилей, один из которых был учебным, произошло в Жабинковском районе.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, ДТП случилось 5 июня на 1 километре автодороги Р-7.

За рулем автомобиля Opel находился 47-летний брестчанин. У него не было водительских прав. Произошло лобовое столкновение с учебным автомобилем Daewoo.

В результате аварии был травмирован инструктор по вождению. Он находился на пассажирском сидении Daewoo.

В начале июня в Минске нетрезвый пенсионер сбил на пешеходном переходе двух человек.

Пострадали мать и ее 2-летний сын – здесь подробнее.  

# Авария в Брестской области # происшествия

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