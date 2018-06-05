За сутки в Минской области произошло два пожара на фермах: подробности

Новости Беларуси. Горят леса: в Борисовском районе пожар охватил территорию в три гектара. В ликвидации были задействованы 10 единиц техники и 36 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Вечером 4 июня боролись с огненной стихией и около деревни Брыльки Воложинского района. На место пожара прибыли 8 единиц техники. Справиться с чрезвычайным происшествием помогали 60 человек. Всего в Минской области ликвидировали возгорания в восьми регионах.

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Основной причиной природных пожаров становится человеческий фактор. Небрежно выброшенный из окна машины окурок или брошенная разбитая бутылка, не до конца потушенный костер в лесном массиев. Все это может привести к возникновению пожара и тяжелым последствиям.

Поэтому хотелось бы обратиться к гражданам и гостям столичной области, чтобы были бдительнее и прежде всего берегли ту природу, которая нас окружает. Если вы стали свидетелем лесного пожара, то необходимо сразу же позвонить в службу спасения по телефону 101 или 112, покидать место пожара навстречу ветру и избегать в качестве убежища просеки или дороги, которые окружены хвойным лесом.