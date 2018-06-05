Били стекла на остановках: милиция разыскивает пятерых подозреваемых в хулиганстве

Новости Беларуси. Милиционеры Московского района разыскивает пятерых молодых людей, которые разбили стекла двух остановок по проспекту Дзержинского и улице Белецкого, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Нарушителей «словили» камеры видеонаблюдения магазина, находящегося рядом. Теперь их подозревают в хулиганстве. Всех, кто обладает важной информацией, просят обратиться в Московское РУВД.