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Били стекла на остановках: милиция разыскивает пятерых подозреваемых в хулиганстве

05 июня 2018 20:48
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Новости Беларуси. Милиционеры Московского района разыскивает пятерых молодых людей, которые разбили стекла двух остановок по проспекту Дзержинского и улице Белецкого, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Били стекла на остановках: милиция разыскивает пятерых подозреваемых в хулиганстве-1

Нарушителей «словили» камеры видеонаблюдения магазина, находящегося рядом. Теперь их подозревают в хулиганстве. Всех, кто обладает важной информацией, просят обратиться в Московское РУВД.

# Хулиганство # происшествия # Фотофакт

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