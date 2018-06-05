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В Гродно 17-летний парень собирал деньги на мнимые похороны. Возбуждено уголовное дело

05 июня 2018 15:12
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Новости Беларуси. Молодой человек из Гродно собирал деньги на мнимые похороны.

Об этом сообщает УВД Гродненского облисполкома. Несколько месяцев назад жители Гродно стали жаловаться на афериста. Парень высокого роста говорил, что скончался житель соседнего подъезда, и собирал деньги с людей.

Позже стало известно, что никто не умер.

Были выявлены более сорока фактов лжепоборов. Личность молодого человека установлена – им оказался 17-летний парень. Он ранее был судим за совершение кражи в особо крупном размере.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Подозреваемый находится в следственном изоляторе.

В конце апреля в Ивьевском районе мужчина вернул долг пенсионерке сувенирной купюрой (читать далее).

# Мошенничество # происшествия

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