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Беременная девушка потеряла ребёнка после ДТП в Верхнедвинском районе

19 сентября 2018 09:27
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Новости Беларуси. В Верхнедвинском районе беременная женщина пострадала в ДТП.

По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, авария произошла седьмого сентября вечером. 20-летняя беременная девушка управляла Opel, не справилась с управлением и съехала в кювет. Транспортное средство опрокинулось.

В результате случившегося девушка получила угрозу выкидыша, кровоподтек передней стенки живота справа, ссадину левой кисти, грудины, ушиб, кровоподтек подбородочной области. Пострадавшая была доставлена в медучреждение.

На следующий день после ДТП у девушки была зафиксирована антенатальная гибель плода на 39 неделе беременности.

В начале августа в ДТП под Дрогичином погибла беременная женщина (читать далее).   

# Авария в Витебской области # происшествия

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