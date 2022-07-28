Бензовоз с дизельным топливом перевернулся под Молодечно

За рулем МАЗа находился 58-летний водитель. Он вез из Фаниполя в Мядельский район 10 тысяч литров «солярки». С его слов, в какой-то момент машину повело. МАЗ съехал на обочину, затем – в правый по ходу движения кювет, после чего лег на бок в мелиоративный канал. Правое переднее колесо у грузовика было спущено, однако непонятно, стало ли это причиной происшествия или оно повредилось уже в процессе аварии. После прибытия подразделений МЧС спасатели залили бензовоз пеной. Водитель грузовика получил ушибы, обошлось без госпитализации.