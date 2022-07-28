Бензовоз с дизельным топливом перевернулся под Молодечно

Новости Беларуси. В Молодечненском районе перевернулся бензовоз. ДТП произошло на восьмом километре автодороги Красное – Илья – Погост, не доезжая до деревни Раевки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Молодечненском районе перевернулся бензовоз. ДТП произошло на восьмом километре автодороги Красное – Илья – Погост, не доезжая до деревни Раевки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
За рулем МАЗа находился 58-летний водитель. Он вез из Фаниполя в Мядельский район 10 тысяч литров «солярки». С его слов, в какой-то момент машину повело. МАЗ съехал на обочину, затем – в правый по ходу движения кювет, после чего лег на бок в мелиоративный канал. Правое переднее колесо у грузовика было спущено, однако непонятно, стало ли это причиной происшествия или оно повредилось уже в процессе аварии. После прибытия подразделений МЧС спасатели залили бензовоз пеной. Водитель грузовика получил ушибы, обошлось без госпитализации.
Еще одно ДТП в Червенском районе. На автотрассе Минск – Могилев легковой автомобиль Mercedes врезался в попутный Opel. Минчанин не учел мокрое от дождя покрытие дороги и дистанцию до впереди идущего транспорта. Машину занесло, и она въехала в попутный Opel под управлением могилевчанина. В результате аварии Mercedes опрокинулся на проезжей части. Пострадали водитель и его пассажирка. Мужчина госпитализирован. Женщину после оказания медпомощи отпустили домой.