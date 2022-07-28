Прямой эфир

Мужчина едва не убил жительницу Витебска – преступника до сих пор ищут

28 июля 2022 08:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Следователи и правоохранители Витебска устанавливают личность мужчины, едва не убившего жительницу областного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За жизнь пострадавшей борются медики.  

Мужчина едва не убил жительницу Витебска – преступника до сих пор ищут-1

Инцидент произошел поздней ночью на одной из автозаправочных станций. Неизвестный нанес тяжелые удары случайной прохожей. Ее доставили в больницу. Это кадры с камер видеонаблюдения.  

Мужчина едва не убил жительницу Витебска – преступника до сих пор ищут-4

Предположительно, на них – подозреваемый. Он был одет в черную майку, спортивные штаны и кроссовки на белой подошве. Если вы узнали этого человека, просьба сообщить в милицию по телефону 102.  

Мужчина едва не убил жительницу Витебска – преступника до сих пор ищут-7

Оксана Лазько, официальный представитель УСК по Витебской области:  
К расследованию приступили следователи Следственного управления УСК по Витебской области. Установлено, что в Витебске в социальных сетях и мессенджерах распространяют информацию о том, что в городе орудует мужчина, который уже трижды нападал на людей. Сообщаем, что данная информация является ложной. На территории Витебска не зафиксированы многочисленные нападения.  

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».  

# Криминал # происшествия # Оксана Лазько # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Трое детей чуть не сгорели на пожаре в Слуцком районе – их спасли соседки
28 июля 2022 07:47

Трое детей чуть не сгорели на пожаре в Слуцком районе – их спасли соседки

На пожаре в Слуцком районе очевидцы спасли троих детей
27 июля 2022 13:28

На пожаре в Слуцком районе очевидцы спасли троих детей

Спасатели нашли женщину, которая больше суток провела в лесу. Её искали 150 человек
27 июля 2022 11:02

Спасатели нашли женщину, которая больше суток провела в лесу. Её искали 150 человек