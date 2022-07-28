Мужчина едва не убил жительницу Витебска – преступника до сих пор ищут

Новости Беларуси. Следователи и правоохранители Витебска устанавливают личность мужчины, едва не убившего жительницу областного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За жизнь пострадавшей борются медики.

Инцидент произошел поздней ночью на одной из автозаправочных станций. Неизвестный нанес тяжелые удары случайной прохожей. Ее доставили в больницу. Это кадры с камер видеонаблюдения.

Предположительно, на них – подозреваемый. Он был одет в черную майку, спортивные штаны и кроссовки на белой подошве. Если вы узнали этого человека, просьба сообщить в милицию по телефону 102.

Оксана Лазько, официальный представитель УСК по Витебской области:

К расследованию приступили следователи Следственного управления УСК по Витебской области. Установлено, что в Витебске в социальных сетях и мессенджерах распространяют информацию о том, что в городе орудует мужчина, который уже трижды нападал на людей. Сообщаем, что данная информация является ложной. На территории Витебска не зафиксированы многочисленные нападения.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».