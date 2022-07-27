На пожаре в Слуцком районе очевидцы спасли троих детей

Новости Беларуси. В деревне Сороги Слуцкого района горел жилой дом. До прибытия подразделений МЧС местные жительницы через окно спасли троих детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это девочки 4, 7 и 10 лет. На момент возникновения пожара взрослых дома не было. Соседи увидели дым из окна и услышали звук работающего извещателя. Зайти в дом им не удалось, входная дверь была заперта. Одна из женщин по приставной деревянной лестнице проникла внутрь и передавала через окно детей находившейся снаружи знакомой.