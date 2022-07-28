Трое детей чуть не сгорели на пожаре в Слуцком районе – их спасли соседки

Новости Беларуси. На пожаре в Слуцком районе очевидцы спасли троих девочек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Происшествие произошло в одном из частных домов, внутри которого и находились несовершеннолетние.

Дым из окна постройки и звуки работающего пожарного извещателя услышали очевидцы. Проникнуть в дом им не удалось, так как входная дверь была заперта. Тогда женщины-соседки до прибытия подразделений МЧС решили не медлить. Одна из них по приставной деревянной лестнице через окно проникла в дом и передавала детей находившейся снаружи знакомой. Пожар ликвидировали спасатели. Причина происшествия устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – шалость детей с огнем.