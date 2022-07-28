Прямой эфир

Трое детей чуть не сгорели на пожаре в Слуцком районе – их спасли соседки

28 июля 2022 07:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На пожаре в Слуцком районе очевидцы спасли троих девочек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Происшествие произошло в одном из частных домов, внутри которого и находились несовершеннолетние.  

Трое детей чуть не сгорели на пожаре в Слуцком районе – их спасли соседки-1

Дым из окна постройки и звуки работающего пожарного извещателя услышали очевидцы. Проникнуть в дом им не удалось, так как входная дверь была заперта. Тогда женщины-соседки до прибытия подразделений МЧС решили не медлить. Одна из них по приставной деревянной лестнице через окно проникла в дом и передавала детей находившейся снаружи знакомой. Пожар ликвидировали спасатели. Причина происшествия устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – шалость детей с огнем.  

# Пожар в Минской области # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На пожаре в Слуцком районе очевидцы спасли троих детей
27 июля 2022 13:28

На пожаре в Слуцком районе очевидцы спасли троих детей

Спасатели нашли женщину, которая больше суток провела в лесу. Её искали 150 человек
27 июля 2022 11:02

Спасатели нашли женщину, которая больше суток провела в лесу. Её искали 150 человек

Оперативники выявили 561 преступление в сфере сельского хозяйства
27 июля 2022 06:29

Оперативники выявили 561 преступление в сфере сельского хозяйства