В Донецкой области на мине подорвался микроавтобус, перевозивший мирных жителей: 4 человека погибли, 15 ранены

Новости Украины. Тревожные новости 10 февраля приходят из Украины. В Донецкой области на воздух взлетел микроавтобус, который перевозил мирных жителей. К этому времени известно о четырех погибших, еще 15 человек ранены. Есть пострадавшие, которые находились в соседних машинах. Среди них – ребенок.

Трагедия произошла рядом с одним из КПП. Водитель рейсового микроавтобуса пытался обогнуть очередь из машин и поехал через поле. Там он и подорвался на противотанковой растяжке.

Между тем, в пригороде Донецка вновь звучит канонада. Обстрел ведется по жилым кварталам. Разрушены уже пять домов и газопровод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.