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Белорусский предприниматель Евгений Новоселецкий погиб в ДТП

08 января 2019 07:35
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Новости Беларуси. В ДТП погиб белорусский предприниматель Евгений Новоселецкий.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Высшего координационного совета «Республиканской конфедерации предпринимательства» Владимир Карягин.

В публикации было сообщено, что «Погиб известный предприниматель Евгений Новоселецкий – создатель бизнесов в ритейле и туристического комплекса в Наносах (Нарочь)».

Владимир Карягин принес свои соболезнования близким Евгения Новоселецкого.

В комментариях автор поста также сообщил, что предприниматель погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. «Лось перебегал дорогу. Двигавшийся водитель сманеврировал и выехал на встречную полосу, ударился в машину Евгения». 

# Авария в Минской области # происшествия # Евгений Новоселецкий # Владимир Карягин

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