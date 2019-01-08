Белорусский предприниматель Евгений Новоселецкий погиб в ДТП

Новости Беларуси. В ДТП погиб белорусский предприниматель Евгений Новоселецкий.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Высшего координационного совета «Республиканской конфедерации предпринимательства» Владимир Карягин.

В публикации было сообщено, что «Погиб известный предприниматель Евгений Новоселецкий – создатель бизнесов в ритейле и туристического комплекса в Наносах (Нарочь)».

Владимир Карягин принес свои соболезнования близким Евгения Новоселецкого.

В комментариях автор поста также сообщил, что предприниматель погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. «Лось перебегал дорогу. Двигавшийся водитель сманеврировал и выехал на встречную полосу, ударился в машину Евгения».