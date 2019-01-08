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Минчанка украла у сожителя деньги и отдохнула в Италии с подругой

08 января 2019 11:56
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Новости Беларуси. Две жительницы Минска обокрали пенсионера.

По информации ГУВД Мингорисполкома, мужчина попросил привлечь к ответственности свою 38-летнюю сожительницу и ее 45-летнюю подругу.

Оказалось, что в мае минувшего года у 66-летнего пенсионера из квартиры пропали 5100 долларов. Мужчина выяснил, что к пропаже причастна его сожительница. Она знала, где хранятся денежные сбережения и рассказала эту информацию подруге, которая предложила их похитить.

После кражи минчанка передала большую часть средств подруге. Женщины съездили отдохнуть в Италию. Мужчина обнаружил пропажу и попросил вернуть деньги, но понял, что сожительница и подруга не собираются этого делать. Пенсионер обратился в милицию.

Женщины были задержаны и водворены в ИВС.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В декабре в Гомеле у женщины в клубе украли деньги.

Установить подозреваемую помогла фата (читать далее).

# Кража # происшествия

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