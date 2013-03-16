По всей Беларуси пытаются устранить проблемы, вызванные Хавером

Новости Беларуси. Южный циклон Хавер, который накануне обрушился на Беларусь, уходит на северо-восток. Однако сильный ветер и метель сегодня сохранялись. Порывы достигали 16 м/сек. Температура воздуха понизилась до минус 10-ти градусов.

Главное сегодня — это ликвидация последствий снежного вихря. Стихия накануне обесточила более 500 населённых пунктов. Утром около 300 ещё были без света. Аварийные бригады и диспетчерские службы работают в круглосуточном режиме. При этом добраться в некоторые населенные пункты спецтехника не может из-за снеговых заносов. В Министерстве энергетики и «Белэнерго» работает оперативный штаб, который держит ситуацию под постоянным контролем.

Павел Харитонов, генеральный директор «Витебскэнерго»:

Повреждения в основном возникают при большой ветровой нагрузке, ломает ветки деревьев, которые забрасываются на провода. Людям надо дойти до этого места, снять налипшие ветки и включить линию назад. У нас на сегодняшний день задействовано в ликвидации повреждений 515 человек, 150 единиц техники. В основном это высокопроходимая техника

В расчистке дорог в Беларуси задействовано свыше 4 тысяч единиц техники. По информации МЧС, движение было затруднено на 30-ти участках автодорог. В уборке снега участвовали силы МЧС, ГАИ, Министерства обороны. Спасатели более 200 раз оказывали помощь в освобождении из снежных заносов автомобилей, грузовиков, рейсовых автобусов, даже карет скорой помощи. Таким образом, они спасли сотни человек. В местах, где люди были застигнуты стихией врасплох, подвозили горячее питание, на ночь разместили в теплых пунктах временного пребывания, в школах, детских садах, лицеях и общежитиях.

Витебский стал последним регионом, на который обрушилась буря. Из-за снегопада многие автовладельцы оставляли свои машины, где придется. Сегодня на некоторых перекрестках вождение напоминает «броуновское движение». Большегрузы буксуют. Площадь Свободы превратилась в один большой сугроб. Снега так много, что вывезти его за город оперативно не получается. Сегодня и завтра в области для коммунальных служб объявлены рабочими днями.

Григорий Фадеев, водитель «Витебск Гордормост»:

Видите, стихия. Полгорода стоит. Надо ж вывезти, убрать, сначала город освободить, а потом снег кончится, отсюда вывезем.

Максим Авдеенко, водитель такси:

Чуть повернул не туда, все - стал и стоишь, за лопатой бегаешь, откапываешь. Так и работается.

Службы ведут постоянный мониторинг дорожной ситуации. Движение затруднено, заторы ещё есть на участках дорог из Минска в направлении Гродно, Гомеля, Могилева и Бреста. А также на Дзержинск и Гатово. Здесь ведутся работы, чтобы максимально быстро устранить проблемы. Движение грузовиков по минской кольцевой, кроме уборочной техники, временно запрещено. Для всех автомобилистов введен ряд ограничений.

Татьяна Харлинская, руководитель пресс-службы ГАИ УВД Мингорисполкома:

По поручению оперативного штаба, созданного в правительстве, для автомобилистов временно ограничены выезды из Минска по всем направлениям. Выехать из города можно лишь по каким-то оперативным и экстренным причинам. Въезд же в город Минск осуществляется в обычном режиме. На данный момент сотрудники Госавтоинспекции работают в усиленном режиме и делают все возможное для безопасности дорожного движения.

Трасса М5 Минск-Гомель этой ночью также не избежала заторов. Попавших в снежный плен отпаивали чаем, а в областном детском центре и яслях-саду на ночь разместили 39 детей. Силами МЧС движение по трассе частично удалось восстановить. Сегодня на основных автомагистралях Гомельщины организованы дополнительные посты ГАИ. Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют автолюбителям воздержаться от дальних поездок.

Александр Болсун, инспектор ДПС ГАИ ГУВД Гомельского облисполкома:

Ввиду резкого ухудшения погодных условий, обильных снегопадов, мы рекомендуем водителям не выезжать в направлении Минской, Могилевской и Брестской областей. Там очень сложная ситуация на дорогах, нужно соблюдать крайнюю осторожность при движении.

МЧС настоятельно просит автовладельцев убрать свои машины с обочин дорог, чтобы могла проехать коммунальная техника. Брошенные машины сейчас большая проблема. Уборка снега вокруг них как никогда актуальна. Особенно это касается спальных районов, куда вчера, в разгар снежной бури, спецтехника добраться не смогла. Граждан призывают с пониманием отнестись к ситуации и оказать посильную помощь, так как оперативно справиться с последствиями циклона возможно только при поддержке населения. И уже с утра во многих районах столицы жители вышли на уборку. Так, в микрорайоне Уручье на улице 50 лет Победы откапывались победно и с энтузиазмом. Лопаты в такую погоду - самый востребованный инвентарь. И буквально через пару часов во дворе стали видны и дорога, и тротуары.

Свалившийся как снег на голову Хавер почти позади. Сейчас его эпицентр находится над Смоленском. Тротуары и дороги превратились в сугробы. Особенно сложно в микрорайонах. Сейчас они труднодоступные места. Минчанам нынешним утром пришлось буквально откапывать из-под снега все, что было над ним накануне.

Некоторые автолюбители свои машины оставили на трассе. Особенно сложной ситуация была на М1. Там образовалась пробка длиной 150 км от Минска до Баранович из-за ДТП. Около Фаниполя столкнулось два десятка машин. Двоих пострадавших доставили в больницу. Машины стояли с 5 вечера и до 2 ночи. В этот транспортный капкан попала и наша съемочная группа. Движения на протяжении многих часов не было абсолютно. Магистраль превратилась в кладбище авто.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Сейчас на несколько километров от аварии растянулась пробка. Количество машин, которые стоят на фанипольском участке трассы Минск -Брест, подсчитать практически невозможно. Некоторые из них находятся здесь почти 3 часа. Магистраль в сторону Бреста сейчас практически парализована. Положение усугубляет сильная метель и порывистый ветер. Машины, стоящие здесь, рискуют просто-напросто превратиться в сугробы.

Водитель:

У нас другой дороги не было. Нам либо сюда, либо никуда не ехать. 15 лет вожу машину, но такое впервые.

С наступлением темноты положение на трассах страны осложнилось особенно. Мобилизировались все. Волонтеры и военные раздавали чай и еду, в населенных пунктах, которые примыкали к дорогам, организовывали ночлег. Единственным источником информации для большинства стало радио. У некоторых авто заканчивалось топливо. Основные магистрали в направлении Могилева, Гродно, Бреста были просто парализованы. Без снега на них едва ли оставались две полосы. Спасателям приходилось разрезать разделительное ограждение. ГАИ направляло поток машин по встречной.

Сейчас без света в Беларуси остаются около трех сотен деревень и небольших городов. Аварийные бригады работают в круглосуточном режиме. Однако из-за снежных заносов просто-напросто не доезжают до пунктов назначения. У Алексея Ивановича, к примеру, со вчерашнего вечера наготове — свечи и фонарь.

Алексей Любицкий:

У меня двое внуков. Утром надо в садик их одевать, а света нет. Приходится использовать фонарик.

Сейчас заторы остаются на двух трассах: на выезде из Минска в направлении Гомеля и на олимпийке около Дзержинска. Туда брошена дополнительная спецтехника. В Минске более-менее спокойно. На МКАД чисто, не считая пересечения с Притыцкого. Снег в столице сейчас чистят около тысячи единиц спецтехники.

Виталий Новицкий, пресс-секретарь МЧС Республики Беларусь:

МЧС в очередной раз обращается к людям с просьбой не использовать личный автомобильный транспорт. Кроме того, тот транспорт, который припаркован, по возможности переставить, чтобы не мешать работе коммунальных служб.

Чтобы восстановить страну от последствий Хавера, уйдет несколько дней. Однако, главная опасность уже миновала. Серьезно пострадавших от непогоды нет. Более того, белорусов мартовская стихия проверила на чувство юмора и смекалку. Хавер сегодня утром стал объектом шуток в Интернете. Ну а синоптики предупреждают снова: снег прекратится, но усилятся морозы, и пока никакой весны.

Брестчанин Владимир еще вчера утром загрузил свою фуру на Могилевском заводе и хотел направиться в Германию. Однако далеко уехать не получилось. Машина стала посреди дороги. На этом же участке застряли еще с десяток фур. Благо, автомобили оборудованы всем необходимым. И чай можно подогреть, и кашу сварить.

Водителям легковушек, которые застряли на заснеженных трассах, оказалось куда сложнее. На участках дорог в Могилевском, Шкловском и Осиповичском районах образовались семикилометровые заторы. Более 100 автомобилей пришлось буксировать из сугробов. Помощь потребовалась сотням пассажиров, из них порядка 50-ти детей. Пока движение не было налажено, спасатели поили людей горячим чаем.

Вадим Врублевский, помощник начальника Могилевского областного управления МЧС:

Мы до сих пор сдерживаем движение в Минскую область. Ряд большегрузных машин на трассе Гомель-Минск стоят на заправках, никуда не двигаются.Они понимают ситуацию. Ждут пока ситуация не наладится.

Оценив всю сложность вчерашних простоев в пробках, многие автовладельцы сегодня не рискнули сесть за руль.

Водитель:

Я просто чищу снег, перепаркую машину, но ехать никуда не планирую.

Смена погодного плюса на минус спровоцировала налипания на линиях электропередач. На сегодняшний день в области, без электричества остаются более 20-ти населенных пунктов, одна ферма и порядка 40-ка трансформаторных подстанций.

На борьбу со снежной стихией в Могилевской области задействовали даже военную спецтехнику. Отдельные участки трасс перекрыты постами ГАИ. Это делается для того, чтобы беспрепятственно и в кратчайшие сроки можно было почистить дорогу.

16 марта возобновили работу железная дорога и Национальный аэропорт Минск. Со вчерашнего дня и до 8 утра воздушная гавань была закрыта из-за непогоды. Были отменены 15 рейсов. Некоторые самолеты совершили посадку в Гомеле и Киеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.